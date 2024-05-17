Пик потребления водки в стране пришелся на 1995 год. С тех пор спрос на нее сокращается каждый год.

Пик потребления водки в стране пришелся на 1995 года. С тех пор спрос на нее сокращается каждый год.

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» в ходе своего исследования определило самый популярный алкогольный напиток в России. Им, на удивление, стала не водка. Пик ее потребления пришелся на 1995-й. С тех пор спрос на этот алкогольный напиток падает каждый год, сообщает «Газета. RU».

На первое место вырвалось пиво. С 1975 года его стали пить в три раза больше. По данным за 2022 год, россияне выпивали 52,2 литра пива. Пик пришел на 2010 год – более 70 литров на человека.

Спрос на вино по сравнению с советским периодом снизился в два раза. Если в 1975 году выпивали 13 литров на душу населения, то спустя 47 лет – всего 6,2 литра. Относительно вина это мировая тенденция: его мировое потребление достигло минимума с 1996 года.