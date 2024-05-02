Известный художник Дамир Муратов уже разработал креативный мерч для новой марки алкоголя.

Известный художник Дамир Муратов уже разработал креативный мерч для новой марки алкоголя.

Омский ретейлер и дистрибьютер, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко рассказал о начале выпуска вина под собственным брендом. Как ранее анонсировал «Омск-информ», напиток разливают в Грузии. В начале года предприниматель открыл офис в Москве для того, чтобы стать основным импортером спиртного в стране и на досуге производить крафтовые высокоградусные напитки.

Вероятно, планы поменялись, и в итоге бизнесмен наладил производство некрепкого алкоголя. Первые бутылки вина уже появились на московских складах компании Виктора Шкуренко. Чем он не преминул похвастаться вчера, 1 мая, в социальных сетях.

– Вернулся в гостиницу с нашего московского склада с бутылочкой вина. Это совместный проект с грузинскими партнерами, – сказал Виктор Шкуренко.

Известно, что омский художник, создатель бренда Bednotown Дамир Муратов разработал мерч для нового алкоголя: футболки с изображением стильного мужчины с бутылкой вина в одной руке и цветочным горшком – в другой.