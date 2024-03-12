Известный омский предприниматель собирается стать крупнейшим импортером градусных напитков в стране. Начало уже положено.
Крупнейший омский ритейлер и дистрибьютор, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко начал осваивать еще одно направление. Предприниматель открыл в офис в Москве и собирается стать основным импортером алкоголя в стране.
- Мы пока только начинаем работать. Для этого понадобится несколько лет. У нас есть филиалы в городах, которых уже занимаются алкоголем. Три месяца назад мы открыли офис в Москве. И сейчас импортируем алкоголь из дальнего и ближнего зарубежья в наши торговые сети, - рассказывает Шкуренко.
Бизнесмен намерен развивать поставку алкоголя под собственными торговыми марками.
- В Грузии есть производства, будем заказывать изготовление крепких напитков там, - обмолвился Шкуренко.
При этом предприниматель не конкретизировал, какому именно алкоголю он отдаст предпочтение.
Оборот алкоголя в компании Виктора Шкуренко в Омской области составляет 1,5 млрд рублей.