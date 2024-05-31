Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Стритфуд с оригинальными корейскими блюдами расположится на проспекте Маркса. Заведение называется «Чико».

Совсем скоро в Омске откроется корейский стритфуд «Чико». Заведение расположится на проспекте Маркса, сообщил телеграм-канал «Омский путеводитель». В «Чико» омичей ждут оригинальные корейские блюда, а также танцевальные батлы и вечеринки.

Вывеска и объявление о наборе персонала на здании уже появились. Однако дата открытия кафе пока неизвестна. Заведение будет развивать основатель бренда «Суши-Маркет» Андрей Колмогоров.

·Экономика/Бизнес

Стритфуд с оригинальными корейскими блюдами расположится на проспекте Маркса. Заведение называется «Чико».

Совсем скоро в Омске откроется корейский стритфуд «Чико». Заведение расположится на проспекте Маркса, сообщил телеграм-канал «Омский путеводитель». В «Чико» омичей ждут оригинальные корейские блюда, а также танцевальные батлы и вечеринки.

Вывеска и объявление о наборе персонала на здании уже появились. Однако дата открытия кафе пока неизвестна. Заведение будет развивать основатель бренда «Суши-Маркет» Андрей Колмогоров.