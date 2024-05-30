Молодой человек склонял знакомых к участию в боевых действиях против ВС РФ и призывал собирать деньги террористов.

Молодой человек склонял знакомых к участию в боевых действиях против ВС РФ и призывал собирать деньги террористов.

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 25-летнего жителя, который является сторонником украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещена в РФ). Парень склонял своих знакомых к участию в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, а также призывал собирать деньги для нужд террористов.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий следственным отделением управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в финансировании террористической деятельности). По ходатайству следствия Центральным районным судом города Омска фигурант заключен под стражу сроком на два месяца, – заявила официальный представитель управления Ирина Руснак, которую цитирует ТАСС.

Задержанный разделял идеологию террористов и был готов пополнить ряды украинских формирований, чтобы воевать против России. К тому же самому он склонял и своих знакомых. Омич также создал аккаунт в одной из соцсетей и публично призывал пользователей к сбору денег для финансирования террористов.