Идею разделения города на левобережную и правобережную части и закрепления за ними разных операторов высказал мэр Омска Сергей Шелест.

Идею разделения города на левобережную и правобережную части и закрепления за ними разных операторов по обращению с ТКО высказал мэр Омска Сергей Шелест.

В ходе сегодняшней пресс-конференции мэр Омска Сергей Шелест заявил о возможности приглашения в регион дополнительных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Цель – изменение ситуации с вывозом мусора.

– Много вопросов по регоператору «Магнит». Не должно быть такой ситуации, чтобы в городе-миллоннике был монополист. С моей точки зрения, нужно делить город между, как минимум, тремя операторами, тогда ситуация будет более контролируемая. Сейчас мы всецело зависим от работы «Магнита»», – высказался Шелест. – Ситуация с мусором ухудшилась. Проблемы серьезные, все полигоны в пределах города закрыты. Надо комплексно заниматься вопросом. Нужно, чтобы мусор везли на сортировочные площадки, а не на свалки.

В ООО «Магнит» также выступают за комплексный подход к проблеме вывоза мусора, но не считают, что таковым может стать простое удвоение или утроение количества регоператоров. В компании напомнили, что вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко (в новый состав кабмина не вошла) недавно рекомендовала ряду субъектов Федерации укрупнить зоны ответственности регоператоров. В стране были регионы с 10 действующими регоператорами и, соответственно, с 10 разными тарифами на вывоз мусора.

– Колоссальные проблемы с вывозом бытовых отходов нужно решать комплексно и системно. Нельзя на правом берегу Иртыша применять один подход, а на левом другой. Ключевой момент здесь не в трудности управления, а в цене. Две зоны регоператоров автоматически выльются в два разных тарифа на вывоз ТКО. Омская область заселена неравномерно – примерно 80 % населения проживает в областном центре и южных районах, и лишь 20 % – в северных районах. Последние значительно больше по площади, а логистика там крайне сложна. Для примера: полигон ТБО под Тарой сегодня официально закрыт, и все отходы везут в Знаменку. Это почти 740 км по трассе, и если подсчитать, сколько житель Тары должен платить за вывоз мусора без сглаживания тарифа до среднего по области, то это будет втрое больше, чем житель юга области. Но несправедливо было бы брать с северян за коммунальную услугу денег больше, чем с южан, – прокомментировал идею приглашения еще одного регоператора исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Он добавил, что вышесказанное относится и непосредственно к городу Омску. Если разделить его по Иртышу, то жители левого берега станут платить больше, чем жители правого. Дело в том, что на Левобережье мусоросортировочный завод находится на несколько километров дальше от жилой застройки.

–Теоретически возможный вопрос: «А почему я, житель правобережной части Омска, должен платить за какого-то там левобережника?» – абсурден. Так можно дойти до вражды омичей, живущих ближе к теплоисточнику, с омичами, живущими от ТЭЦ чуть дальше. Спор будет идти вокруг того, кто за кого переплачивает. К счастью, мы таким безумием не живем, – отметил Третьяков.

По его словам, к идее разделения зон ответвенности регоператоров можно будет вернуться после окончания строительства в регионе трех межмуниципальных мусорных полигонов. Один из этих комплексов планируется разместить на территории Ачаирского сельского поселения, примерно в 30 километрах от Омска. Первая очередь комплекса, который создается на условиях государственно-частного партнерства, запланирована к сдаче в 2026 году. Схожий объект в Таврическом районе строит московская компания «Гринресурс». Полигоном в Тарском районе занимается омская компания «Мелиор Групп», срок сдачи – 2025 год.