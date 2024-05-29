Сотрудник ведомства попал в больницу с подозрением на перелом.

Сотрудник ведомства попал в больницу с подозрением на перелом.

Омичи пожаловались в Минприроды на сброс отходов в карьер в поселке Осташково около СНТ «Горняк» в Октябрьском округе. Сегодня специалист отдела регионального государственного экологического надзора поехал обследовать территорию и зафиксировал нарушение.

Когда он начал снимать происходящее на камеру, водитель и пассажир машины с мусором вышли и потребовали удалить запись. В ответ на отказ они отобрали у инспектора камеру, заломили ему руки и повалили на землю. Один из нарушителей удерживал инспектора, а другой пытался удалить видеозапись самостоятельно.

Как сообщили в Минприроды, сотрудник находится в больнице с подозрением на перелом ребер. Прокуратура уже взяла на контроль ход проверки по факту причинения телесных повреждений инспектору. Нарушителей пока не поймали.