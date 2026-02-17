Омск-Информ
·Общество

В Омске усилили контроль за «черными копателями»

«Ловить» нарушителей обязали минприроды.

В Омске усилили контроль за деятельностью «черных копателей». Анализ межрайонной природоохранной прокуратуры показал, что в регионе широко распространены случаи незаконного добывания песка, глины и других полезных ископаемых.

Ранее в области не было единого механизма, который позволял бы оперативно фиксировать такие нарушения и выставлять счета за порчу земель. Теперь эта функция официально закреплена за региональным минприроды. Решение приняли на последнем заседании областного правительства.

