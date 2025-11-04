Ни минприроды, ни зоопарк: в Омске никто не захотел спасать краснокнижную птицу с черепно-мозговой травмой

Попытался вылечить пернатого только один местный житель, но было уже поздно.

vk.com

Вчера, 3 ноября, омич Андрей Полтев подобрал беркута в лесу за Красноярским трактом. Ему показалось, что птица из Красной книги России нуждается в помощи.

– Он не улетает, но и не нападает, с ним что-то не то, – отметил омич.

Мужчина попытался найти помощь для беркута. Однако экоцентр (сад Юннатов) не принимает птиц без сопроводительных медицинских документов. В «Птичьей гавани» сослались на то, что «это природа, пусть дохнет или забирайте и выхаживайте сами». В министерстве природных ресурсов и экологии не взяли трубку.

В итоге омич отвез птицу за свой счет в клинику, где лечат экзотических животных. Однако беркут все равно умер. У него была запущенная черепно-мозговая травма.