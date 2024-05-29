В Северную Америку, как предполагалось ранее, он не уедет.

В Северную Америку, как предполагалось ранее, он не уедет.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил с нападающим Владимиром Ткачевым новый контракт сроком на 5 лет. Он будет играть за «ястребов» до 31 мая 2029 года.

– Ткачев в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков. Разумеется, у клуба было и есть желание надолго сохранить своего лидера, ведь это исключительно важно для дальнейшего развития клуба как системы. Подписание такого игрока, как Ткачев, воспитанника омской школы – хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей академии. Владимир как омич, у которого к тому же недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в «Авангарде». По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению, – отметил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

В прошедшем сезоне Ткачев провел за клуб 70 матчей, в которых набрал 86 (20+66) очков при показателе полезности «+12». Вчера в СМИ появилась информация, что 28-летний Ткачев может покинуть «Авангард» и уехать в НХЛ. Чистяков отметил, что тема отъезда в Северную Америку окончательно закрыта.