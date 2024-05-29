Омск-Информ
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·Общество

Горожане обнаружили там рядовки майские, которые еще называют георгиевыми грибами.
Омичи начали собирать майские грибы (рядовка майская) в черте города. Александр Чeрный в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» рассказал, что набрал георгиевых грибов в парке имени 300-летия Омска.
По словам омича, грибы в парке он собирает не первый раз. В этом году за 15 минут удалось набрать полпакета.
Ранее житель Тевризского района собрал за день 24 кг сморчков.
·Общество

Горожане обнаружили там рядовки майские, которые еще называют георгиевыми грибами.
Омичи начали собирать майские грибы (рядовка майская) в черте города. Александр Чeрный в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» рассказал, что набрал георгиевых грибов в парке имени 300-летия Омска.
По словам омича, грибы в парке он собирает не первый раз. В этом году за 15 минут удалось набрать полпакета.
Ранее житель Тевризского района собрал за день 24 кг сморчков.