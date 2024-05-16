Омск-Информ
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·Общество

«Урожай» мужчины составил гриб – сморчковая шапочка. Также попадаются конические сморчки. Этих грибов сейчас полно по всей области.

В лесах Омской области созрело большое количество грибов. Опытные и начинающие грибники собирают их корзинами. Так, в Тевризском районе мужчина собрал за день в общей сложности 24 кг сморчков.

– До обеда собрано 14,8 кг грибов. Сморчковая шапочка. Найдено три сморчка конических. После обеда собрано 9,3 кг грибов. Было найдено 5 сморчков конических, остальное шапочки. Всего за день – 24 кг грибов, – написал Алексей Тищенко в тематическом паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Сегодня утром Алексей собрал вблизи села Байбы еще 10 кг сморчковой шапочки. Большое количество таких грибов также находят в Омском и Москаленском районах.

·Общество

«Урожай» мужчины составил гриб – сморчковая шапочка. Также попадаются конические сморчки. Этих грибов сейчас полно по всей области.

В лесах Омской области созрело большое количество грибов. Опытные и начинающие грибники собирают их корзинами. Так, в Тевризском районе мужчина собрал за день в общей сложности 24 кг сморчков.

– До обеда собрано 14,8 кг грибов. Сморчковая шапочка. Найдено три сморчка конических. После обеда собрано 9,3 кг грибов. Было найдено 5 сморчков конических, остальное шапочки. Всего за день – 24 кг грибов, – написал Алексей Тищенко в тематическом паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Сегодня утром Алексей собрал вблизи села Байбы еще 10 кг сморчковой шапочки. Большое количество таких грибов также находят в Омском и Москаленском районах.