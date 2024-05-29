В ближайшие дни заметного потепления в регионе не ожидается. При этом прогнозируются осадки.
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Завтра, 30 мая, днем ожидается +9...+14 градусов, ночью похолодает до 0...–5, при натекании облачности до +5 °. Прогнозируются небольшие дожди.
В пятницу, 31 мая, днем станет немного теплее, температура будет держаться на отметке +11...+16 °, ночью опустится до 0...–5 °, при натекании облачности до +5 °. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с, осадков не ожидается.
Первый день лета жителям региона омрачат дожди. Днем прогнозируется +13...+18 градусов, ночью похолодает до +1...+6 °. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.