Жители СНТ обвинили в своих бедах одну из крупных ресурсоснабжающих компаний. Та все отрицает.
Жители СНТ «Каучук» пожаловались в соцсетях на потоп. По словам людей, вода затопила как участки, так и дома. Омичи винят в потопе тепловые сети.
В АО «Омск РТС» прокомментировали ситуацию. Как заявили в компании, территория СНТ была исследована специалистами администрации Советского округа, водоканала и МП «Тепловая компания».
– Предварительно установлено, что на данной территории происходит подтопление грунтовыми водами. Произведены замеры, которые достоверно показали, что затопление происходит не от сети «Омск РТС». Кроме того, на это же указывает температура – по территории распространяется холодная вода. Незначительная течь, обнаруженная ранее, будет устранена в ближайшее время в период планового останова участка сети, – отметили в компании.
В мэрии местным жителям пообещали помочь в откачке воды.