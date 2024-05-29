Бригады регоператора работают в две смены, чтобы вывезти мусор, собранный в ходе весенних субботников. Для «Магнита» это социальная нагрузка.

Бригады регоператора работают в две смены, чтобы вывезти мусор, собранный в ходе весенних субботников. Для «Магнита» это социальная нагрузка.

За два весенних месяца региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» вывез из Омска 34 тыс. тонн отходов, которые были собраны во время субботников. Бригады работают в две смены. Они очищают территории вокруг контейнерных площадок от растительных и строительных отходов, а также от другого мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.

Как отметили в пресс-службе регоператора, эта деятельность требует значительных ресурсов и усилий. Компания выполняет ее как социальную нагрузку, хотя по федеральному законодательству эта работа не является обязательной для региональных операторов и не покрывается действующим тарифом.

– Закон установил разграничение полномочий в отрасли по обращению с ТКО, и система может работать без сбоев только при условии, что все участники процесса выполняют свои обязанности. К сожалению, пока сталкиваемся с недопониманием в этой части со стороны отдельных юридических лиц, управляющих компаний, однако мы за конструктивный диалог, и у нас есть множество положительных примеров взаимодействия с населением, юрлицами и органами власти. Всегда готовы помочь тем, кто искренен в наведении чистоты и порядка в нашем городе, – отметил гендиректор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Так, в селе Троицком Омского района удалось навести порядок благодаря слаженной работе администрации, жителей и возчиков регоператора. Администрация поселения отметила профессионализм и ответственный подход «Магнита» официальным благодарственным письмом.

– Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к обращению с отходами. Только совместными усилиями сможем сделать наш город и населенные пункты по-настоящему чистыми, – подчеркнул Карен Егоян.

Отметим, что руководитель компании «Магнит» уже много раз был награжден грамотами и благодарственными письмами Всероссийского общества охраны природы за помощь экоактивистам в проведении субботников. Сам он является общественным экологическим инспектором и членом «Экологической гвардии Омской области».