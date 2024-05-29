Учительница русского языка перевела жуликам более 1,3 млн рублей, испугавшись связи с ВСУ. Ее подвела слепая вера в начальство.

Учительница русского языка перевела жуликам более 1,3 млн рублей, испугавшись связи с ВСУ. Ее подвела слепая вера в начальство.

В отдел полиции № 8 по Омску обратилась 61-летняя учительница русского языка и литературы, которая рассказала, что стала жертвой обмана и лишилась более 1,3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, женщина получила в мессенджере сообщение якобы от директора школы. Он заявлял, что от имени омички был осуществлен перевод денег на Украину и в ближайшие время с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Через несколько минут женщине позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Собеседник рассказал, что учительница является подозреваемой по уголовному делу за пособничество террористам.

– Услышанную информацию учитель стала отрицать, а звонившие, в свою очередь, рассказали об утечке персональных данных в банковской организации. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо помочь разоблачить работников банка, которые замешаны в разглашении сведений. При этом неизвестные объяснили, что все является секретным, так как в школе уже зафиксированы подобные противоправные действия, – добавили в ведомстве.

После этого пенсионерка в течение пяти дней оформила три займа и две кредитные карты на сумму 1,34 млн рублей. По просьбе аферистов женщина установила на телефон специальное приложение для бесконтактного перевода денег с помощью банкомата. А затем перевела все средства несколькими операциями на счета жуликов. Когда омичку попросили оформить еще кредит, она поняла, что стала жертвой обмана, и пошла в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».