Власти критикуют компанию за несвоевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок. В «Магните» уверяют, что вывозят даже больше положенного по договору.

Власти критикуют компанию за несвоевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок. В «Магните» уверяют, что вывозят даже больше положенного по договору.

Достоянием омских СМИ стал официальный документ министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в котором говорится о возможности скорой смены регионального оператора по обращению с ТКО. Первый заместитель министра Сергей Палагута предложил руководителям 26 компаний, занимающихся вывозом мусора, «рассмотреть возможность организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области без проведения конкурсного отбора в случае досрочного прекращения деятельности действующего регионального оператора».

Как сообщает газета «Коммерческие вести», информацию о готовности или неготовности Палагута попросил направить в Минприроды в срок до 30 мая 2024 года, то есть до завтра.

С чем связана такая срочность, в Минприроды не поясняют, но подготовку почвы для решения о смене регоператора заметили многие. В последнее время областные и городские власти стали критиковать действующего оператора – компанию «Магнит» за несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. В администрации Омска была даже создана специальная рабочая группа для отслеживания этого вопроса. Вот один из первых отчетов этой группы:

– Проехали 23 адреса, практически нигде своевременно не убирается крупногабаритный мусор, явно не хватает соответствующей спецтехники, так называемых ломовозов, не достает машин, людского ресурса, как у нас в УДХБ, так и у «Магнита». Существует острая необходимость осуществлять подбор мусора, остающегося рядом с контейнерами, чего работники регоператора не делают, ссылаясь на то, что их зона ответственности исключительно контейнеры.

В ООО «Магнит» отреагировали на критику и на сообщения о возможности досрочного расторжения договора. В комментарии пресс-службы компании сказано:

– Омская область заключила соглашение с ООО «Магнит» на 10 лет в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За все время работы на территории региона компания ни разу не получала уведомлений о досрочном расторжении соглашения. Важно отметить, что закон устанавливает многоуровневое разграничение полномочий в отрасли по обращению с ТКО.

Как подчеркнули в компании, отрасль может работать без сбоев только при условии, что все участники процесса выполняют свои обязанности:

Региональные операторы отвечают за организацию вывоза отходов, включая сбор, транспортировку, обработку и утилизацию ТКО.

Собственники точек для сбора ТКО должны следить за состоянием площадок и чистотой прилегающих территорий, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и обеспечить безопасность населения.

По закону весь мусор, который находится вне контейнеров, считается свалкой, и убирать его должны собственники площадок и земельного участка. Министерство природных ресурсов и экологии формирует схему обращения с ТКО и регулирует маршруты транспортировки отходов.

Местные власти разрабатывают реестр контейнерных площадок, определяют необходимое количество емкостей для сбора мусора и следят за состоянием площадок в частном секторе и чистотой прилегающей территории, поскольку там установлены муниципальные площадки.

Как социально ответственная компания, «Магнит» продолжает очищать контейнерные площадки города Омска и прилегающие территории от растительных, строительных отходов и другого непрофильного мусора, не отнесенного законом к ТКО. За два весенних месяца (апрель – май) регоператор вывез 34 тыс. тонн растительных, древесных и строительных отходов. Для этой работы была привлечена дополнительная техника.

В «Магните» подчеркнули, что в настоящее время региональный оператор продолжает выполнять свои обязанности по бесперебойному вывозу ТКО и работать над улучшением экологической обстановки и повышение качества жизни омичей.