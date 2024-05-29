Чтобы обезопасить себя от тополиного пуха, иммунолог посоветовал носить маску и специальные очки.
По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, сам тополиный пух аллергеном не является, но волоконца пуха вызывают раздражение.
- Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения – то же самое, если люди попадают в запыленное помещение, - заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
Кроме того, врач рассказал о простых способах защиты во время так называемой тополиной метели. Так, самый простой способ себя обезопасить – носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская. Чтобы защитить глаза, нужно носить специальные очки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Например, спанбонд – белый нетканый материал, которым закрывают теплицы.