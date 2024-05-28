Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. Стипендия будет выплачиваться с сентября по июнь.

Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. Стипендия будет выплачиваться с сентября по июнь.

В Омской области будущим педагогам станут выплачивать стипендию от 10 до 20 тыс. рублей. Как сообщил министр образования региона Иван Кротт, такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. Стипендия станет выплачиваться будущим педагогам в течение всего учебного года – с сентября по июнь.

– Студенты, заключившие договор о целевом обучении на 1 курсе, будут получать стипендию 10 тыс. рублей, на 2 и 3 курсах – от 10 до 15 тыс. рублей, на 4 курсе – от 15 до 20 тыс. рублей в зависимости от места дальнейшего трудоустройства – в Омске или области, – отметил Кротт.

В этом году на эту меру соцподдержки из областного бюджета выделили 12,7 млн рублей.