В поселке Волжском на электросетях внедрена интеллектуальная система, позволяющая минимизировать число аварий. Работы ведет АО «Омскэлектро».

В поселке Волжском на электросетях внедрена интеллектуальная система, позволяющая минимизировать число аварий. Работы ведет АО «Омскэлектро».

В рамках адресной инвестиционной программы в Омске ведется массовая реконструкция электросетей. В данный момент подходит к концу масштабная работа по замене воздушной линии электропередач по улице Барабинской, которая идет до поселка Волжский.

– Работы по этому объекту были крайне необходимы, тут часто происходили отключения во время тяжелых погодных условий. Основные потребители в этом районе – садоводческие товарищества плюс промышленные предприятия, – рассказывает начальник производственно-технического отдела АО «Омскэлектро» Виталий Попов.

В ходе работ были заменены старые опоры на новые, железобетонные, смонтирован новый самоизолированный провод из современных материалов. Кроме того, что немаловажно, была перенесена электротрасса на другую сторону от лесопосадки. Все эти меры позволят свести вероятность аварий к минимуму.

Кроме того, на объекте была внедрена интеллектуальная система разведения линий, которая во время короткого замыкания может быстро выявить место повреждения и оперативно перераспределить напряжение по другим линиям. При этом, вмешательство человека во все процессы сведено к нулю, работа по устранению различных аварий автоматизирована. Реконструкция ЛЭП до поселка Волжский завершится в начале июня.

– Шаг за шагом мы идем вперед к улучшению наших электросетей – и этому можно только порадоваться. Благодаря новой линии электропередач аварий будет значительно меньше. Раньше, если где-то было короткое замыкание, то электричество переставало поступать по всему участку. Сейчас такого не будет. Старый провод плохо выдерживал погодные нагрузки: ветер, дождь, мокрый снег. Это тоже останется в прошлом. Ну а автоматизированная система оповещения позволит нам максимально быстро реагировать на возникшие проблемы, – отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

Компания не стоит на месте и с каждым годом увеличивает объемы работ, реконструируя и строя новые объекты электроснабжения, что повышает безопасность и качество обслуживания омичей электроэнергией.