Экспозиция собрала 63 предмета и более 200 фотографий.

Экспозиция собрала 63 предмета и более 200 фотографий.

В историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Подвиг веры и служения», посвященная покойному митрополиту Омскому и Тарскому Феодосию. Владыка служил Богу и Церкви в Омской области более 25 лет.

– В нем удивительно сочеталось небесное и земное, духовное и светское. Владыка проникал во все сферы повседневной жизни: его можно было увидеть в учебных заведениях, больницах, исправительных учреждениях, школах, детских садах, на строительных площадках, на выставках и концертах. Масштаб его личности, его харизма вдохновляли людей на такой размах, как исполнение высокой классики Омским симфоническим оркестром, раскопки Успенского собора или благословение кругосветного плавания яхты «Сибирь», – говорится в сообщении пресс-службы исторического парка.

Выставка состоит из более чем 200 фотографий омских фотографов Владимира Кудринского, Николая Грязнова, Ивана Хахаева, а также из личных архивов омичей. Среди 63 предметов выставки есть иконы, артефакты с раскопок Успенского кафедрального собора, документы, книги и личные вещи митрополита.

Собравшиеся на открытии выставки делились друг с другом личным опытом общения с митрополитом. Присутствовал там и бывший губернатор Леонид Полежаев. Экс-глава региона хорошо знал владыку и всегда тепло о нем отзывался.

Добавим, что выставку подготовили по инициативе прихожан и коллектива народного музея «Омский архиерейский дом», поддержанной благословением митрополита Омского и Таврического Дионисия.