Омск-Информ
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·Общество

Технический сбой обещают устранить не позднее завтрашнего дня.
В пунктах СДЭК снова начнут выдавать посылки не позднее 29 мая. Об этом сообщили на странице компании. Сайт и приложение службы доставки по-прежнему не работают.
– Безусловно, все ваши посылки в безопасности, мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения, – сообщает СДЭК.
Напомним, технический сбой, который помешал работе компании, произошел в воскресенье, 26 мая.
·Общество

Технический сбой обещают устранить не позднее завтрашнего дня.
В пунктах СДЭК снова начнут выдавать посылки не позднее 29 мая. Об этом сообщили на странице компании. Сайт и приложение службы доставки по-прежнему не работают.
– Безусловно, все ваши посылки в безопасности, мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения, – сообщает СДЭК.
Напомним, технический сбой, который помешал работе компании, произошел в воскресенье, 26 мая.