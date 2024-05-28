Мужчина узнал об этом, когда ему пришло заказное письмо с судебным приказом о взыскании долга по кредиту.

Мужчина узнал об этом, когда ему пришло заказное письмо с судебным приказом о взыскании долга по кредиту.

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным кредитного договора, заключенного от имени 60-летнего жителя Саргатского района Омской области. Заем на его имя взял посторонний человек. Как сообщили в прокуратуре, 13 января неизвестный гражданин занял 11 тыс. рублей у кредитной организации, используя паспортные данные пенсионера.

– Пенсионер никаких договоров с кредитной организацией не заключал, свой паспорт не терял, никому свои данные не передавал. О кредите узнал лишь в марте, получив заказное письмо с судебным приказом о взыскании задолженности, – сообщили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что кредитный договор заключили мошенники, а кредитная организация не проверила данные заемщика. Иск о признании договора недействительным находится на рассмотрении.