Все эти средства размещения открылись в регионе в прошлом году.

Все эти средства размещения открылись в регионе в прошлом году.

По данным Омскстата, в прошлом году число мест для размещения в Омской области выросло с 250 до 276. Открылось 26 новых гостиниц и баз отдыха.

За счет этого номерной фонд региона увеличился с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. Они рассчитаны в общей сложности на 23,9 тыс. мест. Номеров высшей категории в регионе 665. Люксы, сюиты, апартаменты, составляют 7 % от общего числа номеров.

За прошлый год в гостиницах региона побывали более 687 тыс. человек. Почти 20 тысяч из них являются иностранцами.