Трое друзей создали интернет-магазин по продаже наркотиков. В скором времени их бизнес раскрылся.

Трое друзей создали интернет-магазин по продаже наркотиков. В скором времени их бизнес раскрылся.

В Омске вынесли приговор трем местным жителям – 19, 20 лет и 21 года. Они признаны виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

В декабре 2022 года один из парней создал интернет-магазин, где велась продажа наркотиков – мефедрона. Младшему из приятелей отвелась роль закладчика, а старший был оператором магазина. Летом прошлого года бизнес омичей раскрыли. Двоих задержали неподалеку от садоводческого товарищества в Омском районе, а третьего – в Кировском районе Омска.

– В общей сложности из оборота изъято свыше килограмма мефедрона, который фигуранты планировали сбыть путем организации тайников-закладок, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Лидеру банды назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Также ему придется выплатить штраф в размере 950 тыс. рублей. Оператор интернет-магазина отправится в колонию на 7 лет и заплатит штраф в 700 тыс. рублей. Закладчик получил 6 лет лишения свободны.

Кроме того, в собственность государства у парней забрали автомобиль «Лексус», компьютерную технику и смартфоны.