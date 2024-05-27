Все оборудование было обнаружено в ходе таможенного контроля и изъято в рамках дела об административных правонарушениях.

Все оборудование было обнаружено в ходе таможенного контроля и изъято в рамках дела об административных правонарушениях.

Омские таможенники передали военным на СВО очередную партию дронов. Все оборудование было обнаружено в ходе таможенного контроля и изъято в рамках дела об административных правонарушениях. Суд постановил изъять задержанное имущество в федеральную собственность.

Всего военным было передано 195 дронов на общую сумму более 4 млн рублей.

Таможенники регулярно отправляют в зону СВО различные товары: дроны, металлоискатели, бинокли и многое другое. Общая стоимость переданного оборудования составила почти 9 млн рублей.