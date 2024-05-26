Омск-Информ
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·Общество

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
В здании правительства Омской области хотят повесить портрет бывшего руководителя региона Сергея Манякина. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
Портрет должен быть написан маслом на холсте и иметь багетную раму. Подрядчик должен подготовить картину размером 69 на 50 сантиметров до конца текущего года. За работу заплатят 65 тыс. рублей.
Согласно документам, поставщиком является член Союза художников России Виктор Сафронов.
·Общество

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
В здании правительства Омской области хотят повесить портрет бывшего руководителя региона Сергея Манякина. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
Портрет должен быть написан маслом на холсте и иметь багетную раму. Подрядчик должен подготовить картину размером 69 на 50 сантиметров до конца текущего года. За работу заплатят 65 тыс. рублей.
Согласно документам, поставщиком является член Союза художников России Виктор Сафронов.