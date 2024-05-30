Изображение легендарного руководителя региона расположилось напротив кабинета нынешнего губернатора Виталия Хоценко.

Изображение легендарного руководителя региона расположилось напротив кабинета нынешнего губернатора Виталия Хоценко.

В здании правительства Омской области повесили портрет Сергея Манякина, легендарного руководителя региона, с 1961 по 1987 год работавшего первым секретарем Омского обкома КПСС. Долгое время портрета этого выдающегося политического деятеля не было в этом здании, и картинная галерея бывших руководителей региона была неполной.

Портрет Манякина написан членом Союза художников России Виктором Сафроновым. Картина написана маслом на холсте размером 69 на 50 сантиметров и имеет багетную раму. Портрет разместили напротив кабинета нынешнего главы региона Виталия Хоценко. Последний неоднократно говорил, что берет пример с Сергея Манякина, а его опыт помогает молодому главе региона в решении современных вопросов и проблем.

Глава региона и стал инициатором появления портрета. Таким образом, Виталий Хоценко восстановил своего рода историческую справедливость.