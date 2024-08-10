Эскиз бюста публиковать не планируется. Известно, что его сделают по фотографии молодого Сергея Манякина.

Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова анонсировала установку нового бюста легендарному Сергею Манякину, руководившему Омской областью с 1961 по 1987 год. Власти намерены сохранить в тайне его внешний вид.

Накануне омская чиновница посетила Ставропольский край и вместе со скульптором-художником Денисом Сперанским и главой Арзгирского муниципального округа Алексеем Палагутой обсудила организационные вопросы по установке памятного бюста Сергею Манякину.

– Мы не планируем публиковать эскиз. Это будет сюрпризом для омичей и ставропольцев, – цитирует Терпугову портал «СуперОмск». – Бюст выполнен по фотографиям Сергея Иосифовича в возрасте, когда он покинул Ставропольский край и отправился в Омскую область. Очень узнаваем и талантливо выполнен пока в мягкой форме.

Поручение об установке бюста Сергею Манякину в 2023 году давал омский губернатор Виталий Хоценко. В рамках празднования 100-летия со дня рождения Манякина омская делегация посещала Ставрополье, в его родном селе Родниковском была открыта Аллея памяти, а в местной школе поставили «парту героя».

Напомним, что в 2013 году в центре Омска, на улице Спартаковской, рядом с домом, где жил Сергей Манякин, открыли его бюст. Так что новый памятник, судя по всему, будет на его родине, в Ставропольском крае. Его открытие планируется провести до конца текущего года.