Омск-Информ
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·Происшествия

На кадрах видно, что автомобиль Милашенко получил серьезные повреждения.
В соцсетях появилась видеозапись событий после ДТП с участием главы Полтавского района Александра Милашенко. На кадрах видно, что автомобиль Милашенко получил серьезные повреждения.
Напомним, авария произошла вчера, 25 мая. О происшествии сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.
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·Происшествия

На кадрах видно, что автомобиль Милашенко получил серьезные повреждения.
В соцсетях появилась видеозапись событий после ДТП с участием главы Полтавского района Александра Милашенко. На кадрах видно, что автомобиль Милашенко получил серьезные повреждения.
Напомним, авария произошла вчера, 25 мая. О происшествии сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.
1131