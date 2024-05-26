Омск-Информ
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·Общество

Обряд проводил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Алексий Конопацкий.
В омской колонии-поселении № 12 провели обряд крещения. Церемония прошла в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Обряд проводил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Алексий Конопацкий.
– Крещение считается возрождением в духовной жизни. Поддерживаем каждого, кто пришел к вере и почувствовал внутреннюю готовность встать на путь спасения и своего духовного рождения, – отметил отец Алексий.
После крещения священник пожелал заключенным жить с верой в душе и менять свою жизнь к лучшему.
·Общество

Обряд проводил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Алексий Конопацкий.
В омской колонии-поселении № 12 провели обряд крещения. Церемония прошла в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Обряд проводил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Алексий Конопацкий.
– Крещение считается возрождением в духовной жизни. Поддерживаем каждого, кто пришел к вере и почувствовал внутреннюю готовность встать на путь спасения и своего духовного рождения, – отметил отец Алексий.
После крещения священник пожелал заключенным жить с верой в душе и менять свою жизнь к лучшему.