Причем в сельских больницах медикам готовы платить больше, чем в городских.

Причем в сельских больницах медикам готовы платить больше, чем в городских.

Среди вакансий на сайте «Работа России», опубликованных на этой неделе самой высокооплачиваемой в Омской области стала вакансия врача – анестезиолога-реаниматолога. Специалист требуется в Тевризскую центральную районную больницу, а зарплату ему предлагают от 150 до 300 тыс. рублей в месяц.

За такую сумму больница хочет ответственного врача без вредных привычек. В обязанности специалиста будет входить оценка состояния больного перед операцией, назначение диагностики, связанной с подготовкой к наркозу.

От 120 до 160 тыс. рублей готовы платить хирургу и травматологу-ортопеду в Тюкалинской ЦРБ. В Одесской ЦРБ ищут хирурга, зарплата которого составит не менее 160 тыс. рублей.

В Омске участковому терапевту городской поликлиники № 8 предлагают 70–120 тыс. рублей. От 100 тыс. рублей могут зарабатывать оториноларинголог, терапевт, невролог и педиатр в ГП № 3. Анестезиолог-реаниматолог в клиническом медико-хирургическом центре и клиническом противотуберкулезном диспансере № 4 может получать 70–100 тыс. рублей.