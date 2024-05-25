Омск-Информ
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·Общество

Чиновники рассматривают возможность вернуться к бестарному сбору мусора.
Мэр Сергей Шелест рассказал о планах по борьбе с мусором в Омске. Администрация собирается предложить регоператору и министерству природы меры, которые избавят город от хронических мусорных очагов.
– Скорее всего, вернемся к бестарному сбору мусора в частном секторе, как было прежде. Обсудим выделение земельного участка в промзоне под создание современного полигона ТБО и ужесточение контрольной функции за «черными» возчиками. В идеале, как это происходит во многих городах страны, было бы привлечь к процессу еще одну-две компании в качестве региональных операторов. Процесс многоуровневый, но его нужно запускать, – отметил мэр.
Новый полигон планируется создать потому, что сейчас регоператор вынужден везти мусор на полигоны на расстоянии до 100 км.
·Общество

Чиновники рассматривают возможность вернуться к бестарному сбору мусора.
Мэр Сергей Шелест рассказал о планах по борьбе с мусором в Омске. Администрация собирается предложить регоператору и министерству природы меры, которые избавят город от хронических мусорных очагов.
– Скорее всего, вернемся к бестарному сбору мусора в частном секторе, как было прежде. Обсудим выделение земельного участка в промзоне под создание современного полигона ТБО и ужесточение контрольной функции за «черными» возчиками. В идеале, как это происходит во многих городах страны, было бы привлечь к процессу еще одну-две компании в качестве региональных операторов. Процесс многоуровневый, но его нужно запускать, – отметил мэр.
Новый полигон планируется создать потому, что сейчас регоператор вынужден везти мусор на полигоны на расстоянии до 100 км.