Омск-Информ
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·Общество

Она стала частью праздника «Любинский.Travel-2024», который состоялся сегодня в городе.
Сегодня на улице Музейной в Омске стартовал летний туристский сезон. Гостей фестиваля «Любинский.Travel-2024» поприветствовала «Сибирина» — виртуальный персонаж спроектированный сотрудниками областного центра культуры «Сибиряк» Дмитрием Квалдыковым и Оксаной Тырковой. Искусственный разум «Сибирина» может взаимодействовать с аудиторией, отвечать на вопросы в реальном времени и вовлекать зрителей в происходящее.
Кроме искусственного разума для гостей также подготовили лотереи, игры, квесты и, конечно, презентации туристических маршрутов. Участие приняли Тарский, Любинский, Исилькульский и другие районы.
·Общество

Она стала частью праздника «Любинский.Travel-2024», который состоялся сегодня в городе.
Сегодня на улице Музейной в Омске стартовал летний туристский сезон. Гостей фестиваля «Любинский.Travel-2024» поприветствовала «Сибирина» — виртуальный персонаж спроектированный сотрудниками областного центра культуры «Сибиряк» Дмитрием Квалдыковым и Оксаной Тырковой. Искусственный разум «Сибирина» может взаимодействовать с аудиторией, отвечать на вопросы в реальном времени и вовлекать зрителей в происходящее.
Кроме искусственного разума для гостей также подготовили лотереи, игры, квесты и, конечно, презентации туристических маршрутов. Участие приняли Тарский, Любинский, Исилькульский и другие районы.