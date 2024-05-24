Однако эксперты связывают это с оптимизацией банков, а не со стремлением людей отказаться от кредитов.

Однако эксперты связывают это с оптимизацией банков, а не со стремлением людей отказаться от кредитов.

В апреле по сравнению с мартом количество кредитных карт на руках у россиян снизилось на 2 млн. Теперь общее количество активных кредиток не превышает 91 млн. Как сообщает « Коммерсантъ », это рекордное снижение за последние несколько лет.

Однако, по словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, это связано лишь с оптимизацией, которую проводят банки. Долго не используемые карты создают нагрузку.

При этом банки продолжают выдавать новые карты. За месяц россияне оформили более 2,3 млн штук. Для проверенных клиентов также увеличился на 10 % лимит по кредиткам. Россиянам стали доступны суммы до 105 тыс. рублей. Это максимальный показатель с начала 2020 года.