Омск-Информ
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·Общество

Укороченные рейсы автобуса № 25 запустят от улицы Студенческой до СибАДИ. Он начнет курсировать с 1 июня.

В Омске для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческая, Попова и Народная увеличат количество автобусов на маршруте № 25 («Площадь Победы – микрорайон Новоалександровский») с 3 до 4 единиц. Нововведения начнутся с 1 июня.

– Дополнительный автобус малого класса будет выполнять укороченные рейсы от СибАДИ до улицы Студенческой с проездом по улицам Попова и Народная с разворотом на остановке общественного транспорта «Микрорайон Юбилейный» на улице Народной в обоих направлениях, – рассказали в департаменте транспорта.

Каждый день от улицы Студенческой до СибАДИ будет 8 рейсов и 7 рейсов в обратном направлении. Количество рейсов по основной схеме движения маршрута № 25 останется прежним.

·Общество

Укороченные рейсы автобуса № 25 запустят от улицы Студенческой до СибАДИ. Он начнет курсировать с 1 июня.

В Омске для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческая, Попова и Народная увеличат количество автобусов на маршруте № 25 («Площадь Победы – микрорайон Новоалександровский») с 3 до 4 единиц. Нововведения начнутся с 1 июня.

– Дополнительный автобус малого класса будет выполнять укороченные рейсы от СибАДИ до улицы Студенческой с проездом по улицам Попова и Народная с разворотом на остановке общественного транспорта «Микрорайон Юбилейный» на улице Народной в обоих направлениях, – рассказали в департаменте транспорта.

Каждый день от улицы Студенческой до СибАДИ будет 8 рейсов и 7 рейсов в обратном направлении. Количество рейсов по основной схеме движения маршрута № 25 останется прежним.