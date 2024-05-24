Недострой находится на улице Волгоградской. За 10-летний объект просят 300 тыс. рублей.

Недострой находится на улице Волгоградской. За 10-летний объект просят 300 тыс. рублей.

В Омске продают недостроенный спортивно-оздоровительный центр, который располагается на улице Волгоградской за «Бауцентром». Объект готов всего на 5 %. Его оценили в 300 тыс. рублей.

Строительство центра началось еще в 2014 году, сдать в эксплуатацию его планировали в 2016 году. Вложения составляли примерно полмиллиона рублей. Тогда в здании хотели разместить фитнес-зал, два зала единоборств, а также 25-метровый бассейн, спа-центр, спортмагазин, кафе и стоматологию. Территорию возле здания планировали обустроить под теннисные корты, игровые площадки и поля для мини-футбола.

– Срок действия разрешения на строительство истек 14 июня 2018 года. Иные решения на строительство объектов капитального строительства на указанном земельном участке департаментом архитектуры не выдавались, – говорится в решении суда.

Отметим, что площадь оздоровительного центра составляет 10 тыс. кв. м.