Судебные приставы не только взыскивают с них долги, но и пытаются помочь людям найти работу и социализироваться.

Судебные приставы не только взыскивают с них долги, но и пытаются помочь людям найти работу и социализироваться.

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы проведут акцию, направленную на повышение эффективности взыскания алиментов с нерадивых родителей. Таких в Омской области немало.

Как сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области, на сегодняшний день на исполнении находится 10 тыс. производств в отношении граждан, которые не платят алименты своим детям. Приставы стараются не только взыскать с них деньги, но и помочь должникам с работой, социализацией, восстановить их родительские права.

– При этом нельзя забывать и о принудительных мерах, призванных оказать на неплательщиков воспитательное воздействие и убедить в необходимости исполнения родительских обязанностей, – отметили в службе приставов.

28 мая в Главном управлении ФССП России по Омской области состоится день приема граждан по вопросам взыскания алиментов. Омичи смогут обратиться в любое из структурных подразделений ведомства и получить ответы на интересующие их вопросы.

А 30 мая сотрудники управления проведут горячую линию и ответят на вопросы, касающиеся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей и иным вопросам материнства и детства.