В первый учебный день после зимних каникул у преподавателя физкультуры произошел конфликт с отцом ученицы. Все закончилось печально.

В первый учебный день после зимних каникул у преподавателя физкультуры произошел конфликт с отцом ученицы. Все закончилось печально.

В Омском районном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении учителя физкультуры МБОУ «Магистральная СОШ». Педагог обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По версии следствия, 9 января 2023 года, в первый учебный день после зимних каникул, у физрука произошел словесный конфликт с отцом одной из своих учениц. В ходе него учитель избил родителя, нанеся тяжкий вред его здоровью. Вину в совершении преступления педагог не признал.

– Государственный обвинитель в прениях сторон предложил суду назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишить права в течение 2 лет заниматься педагогической деятельностью, – сообщили в областной прокуратуре. – Также предложено в полном объеме удовлетворить иск потерпевшего о взыскании с виновного 1 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Приговор по этому делу ожидается 3 июня.