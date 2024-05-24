Предпринимательница, занимающаяся производством молочной продукции, зарегистрировала декларации, выданные лабораторией-«фантомом».

Предпринимательница, занимающаяся производством молочной продукции, зарегистрировала декларации, выданные лабораторией-«фантомом».

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило двух производителей продуктов питания, которые представили декларации о соответствии, выданные лабораториями-«фантомами».

Так, в ходе анализа сайта Росаккредитации выяснилось, что фирма, занимающаяся производством полуфабрикатов, зарегистрировала декларацию на быстрозамороженные вареники, принятую на основании протоколов исследований испытательной лаборатории ООО «СЕРТЭКСП». Эта лаборатория якобы располагается в Москве, однако по факту ее не существует.

– В ходе проверки сведений о данной лаборатории было установлено, что она внесена в список лабораторий, отсутствующих по месту осуществления деятельности, и фактическую деятельность по заявленному адресу не осуществляет, – отметили в Россельхознадзоре.

Аналогичная ситуация с испытательной лабораторией ООО «МосСтандарт». Эта «фантомная» контора якобы произвела исследования, на основании которых предпринимательница из Крутинского района зарегистрировала четыре декларации на молочную продукцию (сливочное масло, сметана, творог, пастеризованное молоко).

– Протоколы лабораторных испытаний, на основании которых было произведено декларирование соответствия продукции животного происхождения, являются фальсифицированными, – подчеркнули в надзорном ведомстве. – В отношении всех пяти деклараций приняты решения о признании их недействительными.

Лаборатории-«фантомы» – это учреждения, которые не прошли аккредитацию в национальной системе аккредитации. По заявленному адресу у них отсутствует производственное помещение, необходимое оборудование и персонал.