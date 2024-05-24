Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

К их проведению привлекались подразделения Управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Омского территориального гарнизона и других органов.
С 21 по 22 мая в Омской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. К их проведению привлекались подразделения Управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Омского территориального гарнизона и других органов.
– Целью тактико-специального учения являлось повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Такой формат взаимодействия предполагает отработку учебных задач с проведением практических мероприятий по противодействию терроризму на местности, – рассказали в УФСБ по Омской области.
Отмечается, что все задачи и поставленные цели в ходе учений были достигнуты.
·Общество

К их проведению привлекались подразделения Управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Омского территориального гарнизона и других органов.
С 21 по 22 мая в Омской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. К их проведению привлекались подразделения Управлений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, Омского территориального гарнизона и других органов.
– Целью тактико-специального учения являлось повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Такой формат взаимодействия предполагает отработку учебных задач с проведением практических мероприятий по противодействию терроризму на местности, – рассказали в УФСБ по Омской области.
Отмечается, что все задачи и поставленные цели в ходе учений были достигнуты.