Мероприятия будут проведены в Ленинском и Октябрьском округах, а также в Любинском районе.

Мероприятия будут проведены в Ленинском и Октябрьском округах, а также в Любинском районе.

28 и 29 февраля в Омской области пройдет антитеррористическое учение на объектах транспортной инфраструктуры. Мероприятия будут проведены в Ленинском и Октябрьском округах, а также в Любинском районе. Учения необходимы для того, чтобы повысить уровень подготовки при угрозе теракта.

В учениях задействуют подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, линейного УМВД России на транспорте, Омского территориального гарнизона, областного правительства, мэрии и иных ведомств.

УФСБ России по Омской области просит граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к предстоящим учениям.