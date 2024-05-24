Такой механизм предполагает новая система налогообложения, которую намерены внедрить в стране.

Такой механизм предполагает новая система налогообложения, которую намерены внедрить в стране.

В Госдуме РФ прошли парламентские слушания, на которых шла речь об улучшении налогового законодательства. Министр финансов России Антон Силуанов, говоря о справедливой налоговой системе, подчеркнул, что она должна быть стабильной и помогать решать государственные задачи как в экономической, так и в социальной сферах.

«Плоскую» шкалу налогообложения для физических лиц со ставкой 13 % хотят сделать прогрессивной, расти она будет в зависимости от доходов. При этом коснется изменение ставок не всех граждан, а некоторые категории даже выиграют от этого. Например, семьи с невысоким достатком, воспитывающие двоих и более детей.

– По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Вычет будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой «кешбэк» будет стимулировать зарабатывать, показывать свои доходы, поскольку часть из них будет возвращена, – цитирует Силуанова «Российская газета».

Ну а средства, собранные государством, пойдут на различные социальные нужды: повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, развитие проектов по борьбе со сложными заболеваниями и так далее.