Старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН Иван Каменецкий основательно поработал в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Томска, собрав множество интересных историй.

Старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН Иван Каменецкий основательно поработал в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Томска, собрав множество интересных историй.

В областной библиотеке имени Пушкина состоялась презентация монографии «Служилые люди Сибири XVI – начала XVIII веков», автором которой стал бывший омич Иван Каменецкий, ныне старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН. Книга издана общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» при поддержке известного омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Как рассказал на встрече с читателями Иван Каменецкий, он хотел дать в одной монографии портрет целого набора общественных групп, которые сделали Сибирь «азиатской Россией», сообщает медиа «Трамплин». Всего за 40 лет служилые люди – казаки, стрельцы, пушкари, дети боярские – прошли огромное расстояние от Иртыша до Тихого океана, строили остроги и подводили местные племена «под высокую царскую руку». Чтобы рассказать об этих людях, автор основательно поработал в архивах Москвы, Петербурга, Тобольска и Томска, разбирая скоропись XVII века, и собрал множество историй о героях того времени. Сейчас они впервые находят своего читателя.

«Служилые люди» уже в ближайшее время поступят в муниципальные библиотеки Омска, а их автор готовит новый фундаментальный труд по истории Сибири. Тема эта настолько широкая и малоизученная, что хватит еще не на одну книгу.