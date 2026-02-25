В Омске презентуют второй том уникальной книги-исследования

«Имена, забытые Омском» стали заметным событием в литературной жизни города и получили высокую оценку на федеральном уровне.

Фото: tramplin.media

В четверг, 26 февраля, в 16:00 в конференц-зале Омской областной библиотеки имени Пушкина состоится презентация второго тома уникального издания «Имена, забытые Омском». Продолжение литературно-исторических очерков известного омского писателя Юрия Перминова выпустило издательство группы компаний «Трамплин».

На презентацию приглашены омские ученые, писатели, историки, краеведы, студенты профильных вузов и ссузов. В ходе мероприятия новая книга будет передана в дар областным и муниципальным библиотекам, а также учреждениям культуры и образования Омска.

«Имена, забытые Омском» – это большое исследование литературной жизни города на протяжении последних ста лет, представляющее интерес не только для любителей литературы, но и для краеведов, историков, филологов. Юрий Перминов много лет собирал уникальные факты и свидетельства, связанные с именами омских литераторов, сотрудничал с музеями, архивами, потомками писателей, сообщает медиа «Трамплин». Первый том книги был выпущен год назад и сразу стал заметным событием в литературной жизни Омска. «Имена…» также получили высокую оценку на федеральном уровне, в том числе экспертами конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2025».

Книга издана при поддержке известного предпринимателя и мецената, основателя и руководителя группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина.