Омичи в 2025 году предпочитают бояться и стали чаще читать хорроры

Сеть книжных магазинов провела исследование и выяснила, что интерес к ужастикам в России увеличился в полтора раза.

Тру-крайм, хоррор и ужасы – вот три жанра литературы, которые становятся все популярнее у россиян. Интерес к «страшилкам» увеличился в полтора раза, как сообщает одна крупная книжная сеть, количество покупок книг в этих категориях выросло на 38 %. Рост продаж в штуках составил 60 %.

Больше всего ужастиками интересуются в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Омск также вошел в топ-10 по версии продавцов книг.

Названы и самые популярные книги и авторы, пишущие «про страшное». Так, среди самых востребованных выделяют Стивена Кинга с его «Долгой прогулкой» и «Кэрри». В списке «Зов Ктулху» Лавкрафта, «Призрак дома на холме» Ширли Джексон, «Ритуал» Нэвилла, «Лес» Тюльбашевой, «Вьюрки» Дарьи Бобылевой и т.д.