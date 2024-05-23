По словам Абая Ракимжанова, это все тот же район, вот только управляться он будет по-другому. Чиновник изучил опыт соседнего региона.

По словам Абая Ракимжанова, это все тот же район, вот только управляться он будет по-другому. Чиновник изучил опыт соседнего региона.

Глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов рассказал о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ. Чтобы получить более конкретное представление о деятельности такой административно-территориальной единицы, чиновник ездил в поселок Голышманово соседней Тюменской области. Там поселения уже объединены в муниципальный округ.

– В Любинском районе, как и во всей Омской области, планируются такие преобразования к концу года. Первые шаги уже сделаны – состоялись заседания Советов депутатов и публичные слушания во всех поселениях – где эта инициатива была поддержана. Сейчас изучаем вопросы перехода и берем на вооружение опыт соседей, – написал глава района на своей страничке в социальной сети.

В Тюменской области Ракимжанов встретился с главой городского округа Голышманово Александром Ледаковым, который пояснил, что преобразование ничего, по сути, не меняет, а предполагает только кадровые перестановки. Впрочем, возрастает нагрузка на окружную администрацию, ведь при такой системе все полномочия на одном уровне.