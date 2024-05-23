Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

По словам Абая Ракимжанова, это все тот же район, вот только управляться он будет по-другому. Чиновник изучил опыт соседнего региона.

Глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов рассказал о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ. Чтобы получить более конкретное представление о деятельности такой административно-территориальной единицы, чиновник ездил в поселок Голышманово соседней Тюменской области. Там поселения уже объединены в муниципальный округ. 

В Любинском районе, как и во всей Омской области, планируются такие преобразования к концу года. Первые шаги уже сделаны – состоялись заседания Советов депутатов и публичные слушания во всех поселениях – где эта инициатива была поддержана. Сейчас изучаем вопросы перехода и берем на вооружение опыт соседей, – написал глава района на своей страничке в социальной сети. 

В Тюменской области Ракимжанов встретился с главой городского округа Голышманово Александром Ледаковым, который пояснил, что преобразование ничего, по сути, не меняет, а предполагает только кадровые перестановки. Впрочем, возрастает нагрузка на окружную администрацию, ведь при такой системе все полномочия на одном уровне. 

·Политика

По словам Абая Ракимжанова, это все тот же район, вот только управляться он будет по-другому. Чиновник изучил опыт соседнего региона.

Глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов рассказал о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ. Чтобы получить более конкретное представление о деятельности такой административно-территориальной единицы, чиновник ездил в поселок Голышманово соседней Тюменской области. Там поселения уже объединены в муниципальный округ. 

В Любинском районе, как и во всей Омской области, планируются такие преобразования к концу года. Первые шаги уже сделаны – состоялись заседания Советов депутатов и публичные слушания во всех поселениях – где эта инициатива была поддержана. Сейчас изучаем вопросы перехода и берем на вооружение опыт соседей, – написал глава района на своей страничке в социальной сети. 

В Тюменской области Ракимжанов встретился с главой городского округа Голышманово Александром Ледаковым, который пояснил, что преобразование ничего, по сути, не меняет, а предполагает только кадровые перестановки. Впрочем, возрастает нагрузка на окружную администрацию, ведь при такой системе все полномочия на одном уровне. 