Врач – психиатр-нарколог наркодиспансера Наталья Клемке рассказала, к каким последствиям приводят нарушения работы щитовидной железы у злоупотребляющих алкоголем.

Врач психиатр-нарколог наркодиспансера Наталья Клемке рассказала, к каким последствиям приводят нарушения работы щитовидной железы у злоупотребляющих алкоголем.

Основная задача щитовидной железы – регуляция метаболизма, она может его ускорить или замедлить. Именно в щитовидной железе происходит накопление йода и синтез йодтиронинов, участвующих в процессе развития органов, регулировке химических реакций в костной ткани, образовании эритроцитов и белковом биосинтезе.

Расстройства в функционировании органа приводят к необратимым последствиям. Влияние алкоголя на щитовидную железу невозможно оценить без упоминания других гормональных расстройств, возникающих на фоне злоупотребления. Подробно об этом рассказала врач психиатр-нарколог отделения профилактики наркологического диспансера Наталья Клемке.

– У женщин изменяется концентрация эстрогенов, а это ухудшает синтез веществ, необходимых для полноценного функционирования щитовидной железы. Появляются проблемы с кожей, нарушается работа яичников. Формируются новообразования в грудных железах, повышается риск онкологии. Вес тела быстро увеличивается, – предостерегает специалист.

У мужчин употребление алкоголя вызывает угнетение выработки андрогенов. Тестостерон очень важен для представителей сильного пола, поскольку регулирует половое поведение, сперматогенез. Влияние этанола снижает возможности тестостерона, в результате чего происходит постепенное ослабление мышечных тканей.

Люди, уже имеющие эндокринные заболевания, должны особенно внимательно относиться к употреблению алкоголя, чтобы не усугубить их развитие. Медики напоминают: безопасной дозы алкоголя не существует!