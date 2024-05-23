Работы проведут на перекрестке 10 лет Октября и Куйбышева в Центральном округе.

Работы проведут на перекрестке 10 лет Октября и Куйбышева в Центральном округе.

Вчера омские чиновники объявили конкурс на модернизацию и дооборудование комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. На обновление камер на пересечении 10 лет Октября и Куйбышева чиновники готовы заплатить до 11,6 млн рублей.

Заявки на аукцион будут принимать до 30 мая. Выбрать подрядчика планируется 3 июня.

Камеры будут фиксировать пять видов нарушений на всех четырех направлениях движения. Их настроят на проезд на красный, игнорирование стоп-линии, превышение скорости, выезд на встречку и повороты не с той полосы.