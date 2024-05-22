Омск-Информ
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·Спорт

30-й юбилейный мемориал Виктора Блинова пройдет в городе с 21 по 25 августа.
Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал полный список участников 30-го юбилейного мемориала Виктора Блинова. Он пройдет в Омске с 21 по 25 августа.
Участвовать в турнире будут «Авангард», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс». Расписание игр появится ближе к началу турнира.
Отметим, что в прошлом году в турнире Блинова участвовали «Барыс», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».
Ранее «Авангард» определился с местами предсезонной подготовки.
·Спорт

30-й юбилейный мемориал Виктора Блинова пройдет в городе с 21 по 25 августа.
Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал полный список участников 30-го юбилейного мемориала Виктора Блинова. Он пройдет в Омске с 21 по 25 августа.
Участвовать в турнире будут «Авангард», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс». Расписание игр появится ближе к началу турнира.
Отметим, что в прошлом году в турнире Блинова участвовали «Барыс», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».
Ранее «Авангард» определился с местами предсезонной подготовки.